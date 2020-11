Tardelli: “Juve-Napoli? L’avrei rigiocata ma ci sono delle sentenze”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato intervistato dai microfoni del programma La Domenica Sportiva, dicendo la sua sulla partita non disputata tra Juventus e Napoli.

Queste le sue parole circa la sfida alla quale il Napoli non si è presentato, venendo punito con la sconfitta a tavolino per 3-0 e con un punto di penalizzazione da scontare nel campionato in corso: “Juve-Napoli? Io per il bene dello sport l’avrei giocata. Poi ci saranno delle sentenze che non dipendono dallo sport e accenderemo quelle.”