Tardelli: “Conte? Ha sempre cercato dei nemici”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport: “Credo che l’Inter abbia difficoltà nel tenere mentalmente la gara, non tiene tutta la partita e questo potrebbe essere un difetto. L’arbitraggio? Marco Di Bello merita la sufficienza nonostante l’errore, perché comunque si è preso la responsabilità. Conte parla di complotti? Anche alla Juventus diceva le stesse cose, tutti ce l’avevano con la Juventus. Ora ce l’hanno tutti con l’Inter. Lui ci gioca su queste cose. Conte ha sempre cercato dei nemici per creare un gruppo e tenerlo compatto. Nulla di strano, è Conte.” Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa Juve, Paolo Paganini sgancia una raffica di bombe: “Mi confermano che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<