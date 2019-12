Szczesny: “La Lazio una delle migliori in A. Dobbiamo dare il massimo ma c’è fiducia”

TORINO – La Juve si prepara alla sfida di domani contro la Lazio, valida per la Supercoppa Italia. Maurizio Sarri per la gara ha recuperato Szczesny dall’infortunio al pettorale, problema che l’ha tenuto lontano dal campo nelle ultime tre gare, lasciando spazio a Buffon. Il polacco ha risposto alle domande dei giornalisti: “La Lazio in questo momento è una delle squadre più forti in Italia. Domani di affronteranno due squadre molto in forma. Abbiamo molta fiducia in noi stessi, sappiamo che dovremo dare il massimo”.