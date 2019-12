Supercoppa: Sarri con il dubbio tridente, Bentancur recuperato

TORINO – La Juve domani affronterà la Lazio in Supercoppa a Ryiad. I bianconeri sono reduci dalle convincenti vittorie contro Sampdoria e Udinese nel nome del tridente. In Arabia Sarri ha il dubbio se riproporre i tre tenori o meno, in conferenza ha dichiarato che tutto dipende dalla loro forma fisica, che attualmente sembra eccellente. Con il recupero di Szczesny, la difesa dovrebbe essere formata da De Ligt, Bonucci, Sandro e Cuadrado. In mediana spazio a Bentancur, Pjanic e uno tra Matuidi e Rabiot. Col tridente in dubbio restano in allerta sia Ramsey che Bernardeschi.