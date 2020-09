TORINO – La Juventus continua a portare avanti le trattative per regalare una nuova punta ad Andrea Pirlo.

Nella classifica di preferenza dei bianconeri, il primo posto è ancora occupato da Luis Suarez, in uscita dal Barcellona: l’annuncio di Leo Messi circa la permanenza in blaugrana anche il prossimo anno, non dovrebbe scombinare i piani bianconeri, con il giocatore in uscita dalla Catalogna e in attesa del passaporto italiano per avviare la trattativa alla chiusura.