Suarez: tensione con il Barcellona in attesa del passaporto

TORINO – La Juventus sta cercando sul mercato un attaccante da regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Luis Suarez, attaccante del Barcellona per il quale ancora manca il passaporto comunitario: il giocatore dovrebbe sostenere l’esame per riceverlo in questa settimana sbloccando la trattativa, ferma anche per la volontà del Barcellona di non riconoscere, come chiesto dal giocatore, l’ultimo anno di stipendio al Pistolero.