Suarez: “Entusiasta di essere venuto all’Atletico, voglio ottenere qualcosa di importante”

TORINO – Il calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo Marca del suo trasferimento e dei suoi obiettivi.

“Sono entusiasta della scelta. Questa squadra è unita, ha entusiasmo, è convinta di poter raggiungere traguardi importanti. Abbiamo qualità e personalità e il sogno di vincere il campionato e non vedo perché negarcelo. La Liga mi sembra molto più equilibrata rispetto agli altri anni. Credo che vincerà chi commetterà meno errori. Il discorso Champions è un po’ diverso. In quella competizione possiamo essere competitivi ma spesso i risultati dipendono dagli episodi. Devono girare a favore nei momenti chiave del torneo.”

“Ormai so che chiunque troverà sempre il modo di criticarti. Il mio più grande desiderio è ottenere qualcosa d’importante con l’Atlético. Non mi interessa se segno, ho bisogno di vincere per essere felice. Cerco di ignorare le critiche, compreso quello che si dice del mio rendimento in Champions. Ho solo un modo per rispondere. Non arrendermi. Non smetto di allenarmi, mi sento molto bene.”

“L’Atletico è un top club, richiede il massimo dell’impegno e della professionalità. Qui siamo tutti uguali a prescindere dalla storia personale. Conta il gruppo e poi le individualità. Joao Felix, ad esempio, è giovane, ha qualità ed è cresciuto tantissimo. Mi diverte giocare con lui ma abbiamo la stessa responsabilità. Personalmente gioco e mi alleno con umiltà e ambizione, ponendomi sempre come traguardo la vittoria.”