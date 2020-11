Suarez: “Abbiamo sbagliato e ci scusiamo, abbiamo abbassato la guardia”

TORINO – L’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale uruguaiana Luis Suarez, ha parlato dopo la scoperta della sua positività al COVID, scusandosi per quanto accaduto dopo le polemiche per il barbecue organizzato con i compagni durante il ritiro della Nazionale.

“Ci sono tante persone che ci criticano, abbiamo sbagliato e ci scusiamo. Non dobbiamo rendere le cose così grandi, dobbiamo riconoscerlo e basta. Ci prenderemo carico delle nostre responsabilità se sarà necessario. Abbiamo abbassato la guardia ma dobbiamo essere realistici, è inevitabile. Che questo serva per tutti i giovani e per tutte le persone perché nessuno è immune.”