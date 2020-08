Stron9er e Lead3rs: due Trofei allo Juventus Museum

TORINO – Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato l’arrivo dei due trofei dei campionati maschili e femminili allo Juventus Museum.

“Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum, oggi, ha dovuto fare spazio.

Già, perchè si sono aggiunte alla nutrita compagnia ben due Coppe: quella dello Scudetto femminile (consegnata alla squadra all’Allianz Stadium proprio venerdì scorso) e del tricolore maschile, alzata dalla squadra di Mister Sarri sabato, al termine dell’ultima giornata di campionato.

E c’era proprio il tecnico bianconero, in rappresentanza della squadra, a consegnare la Coppa al Museo e al suo Presidente Paolo Garimberti.

Stron9er… e Lead3rs: Coach Rita Guarino, insieme a Capitan Sara Gama e a Stefano Braghin, Head of Juventus Women, hanno portato il trofeo femminile allo Juventus Museum, per una giornata… più tricolore che mai.

Terminato il momento delle celebrazioni, si torna a lavorare: se le ragazze sono nel pieno della preparazione estiva, con un campionato che inizia fra poco più di due settimane, la squadra maschile è in piena concentrazione Champions League, in vista della sfida decisiva di venerdì sera contro il Lione.” (Juventus.com)

