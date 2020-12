Stramaccioni: “Juve ad un giro di boa, non è solo Pirlo il problema”

TORINO – L’ex allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Marte, ai quali ha parlato del campionato di Serie A e di Andrea Pirlo.

“Campionato? Bellissimo, l’unica nota negativa sono gli stadi vuoti ma non è colpa di nessuno. Peccato però, perché un campionato così avvincente meriterebbe palcoscenici diversi. Io credo che, guardando rose e valori, restino Juventus e Inter le squadre più attrezzate sui 20 elementi. Il Napoli mi piace tantissimo, poi c’è la sorpresa del Milan come risultati e anche Roma e Lazio. Dopo tanti anni la Juve è a un giro di boa e sappiamo quanto sia difficile ricostruire quando un gruppo vincente di calciatori e allenatori vanno via o terminano la carriera. Ci sono gli ingredienti per un campionato equilibrato fino alla fine.”

“Pirlo? Il discorso sugli allenatori dovrebbe essere diviso in bravi e meno bravi e non in giovani o meno giovani. La Juventus ha fatto le sue valutazioni, ci può essere tra noi un paragone anagrafico ma io non avevo un minuto della sua esperienza sul campo. Però avevo una gavetta da allenatore. Lui però è sempre stato un allenatore in campo. Poi però allenare persone che prima erano suoi compagni è una bella sfida. Gli faccio il più grande in bocca al lupo. La Juventus è in difficoltà credo anche a livello di generazione, l’abbiamo visto anche con Sarri che per me è un maestro. Non è solo l’allenatore il problema.”