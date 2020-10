Stories: a Kiev 2 gare e 2 vittorie

TRIPLO SUPERPIPPO

Immenso Inzaghi; Juve, viva Superpippo; Pippo spacca Kiev. Hurrà Juventus celebra il 4-1ottenuto dalla Juve in Ucraina attraverso l’esultanza del bomber che realizza una memorabile tripletta e i titoli dei quotidiani sportivi che gli attribuiscono anche un 9 in pagella). Una vera e propria impresa quella della Signora, tenendo conto che all’andata a Torino è finita 1-1 (ed anche in quel caso è il centravanti ad avere segnato). Al ritorno, invece, funziona tutto ed è con un certo orgoglio che il mensile bianconeroriprende il commento del mister della Dynamo, il mitico colonnello Lobanovsky: «La Dynamo ha perduto contro la migliore squadra d’Europa. I bianconeri hanno tantissimi giocatori forti, tutti in grado di fare la differenza. Niente da dire, sono loro i più forti».