Stat of the game: due gol da record

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha analizzato la partita di ieri sera contro la Lazio.

“ Due gol importantissimi, quelli di Cristiano Ronaldo ieri all’Allianz Stadium. Importantissimi e storici, per molti motivi.

Intanto perché, per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha segnato almeno due reti in 11 gare di fila in Serie A.

ENORMEMENTE CRISTIANO!

Cristiano Ronaldo è il terzo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di Serie A, dopo Felice Borel (31 nel 1933/34) e John Hansen (30 nel 1951/52). Inoltre, per l’ottava occasione ha segnato almeno 30 gol stagionali nei cinque maggiori campionati europei. Dal 2007/08 ad oggi, nessun giocatore ha fatto meglio.

GLI ALTRI FACTS

Sono 13 i gol su rigore per Juventus e Lazio in questo campionato: più di ogni altra squadra in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

La Lazio ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque gare di campionato (1N, 4P): è la striscia più lunga dei biancocelesti senza vittoria in Serie A da dicembre 2018.

Nessun giocatore ha colpito più legni di Ciro Immobile nel corso delle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei: 14, come Leo Messi.

Douglas Costa ha tagliato stasera il traguardo delle 100 presenze con la Juventus, in tutte le competizioni.“ (Juventus.com)

