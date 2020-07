Stasera Lione-PSG per la Coppa di Francia

TORINO – Con il campionato che volge al termine è sempre più vicino l’inizio della fase finale della Champions League.

Per accedere alle final eight di Lisbona, la Juventus dovrà ribaltare la sconfitta subita per 1-0 in Francia dal Lione, che questa sera giocherà la sua prima partita ufficiale dalla sospensione della Ligue 1: la finale di Coppa contro il PSG sarà quindi un test importante per la squadra di Garcia in vista della Juventus, che guarderà con attenzione al match di questa sera.

