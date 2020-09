TORINO – Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma sta avendo problemi nel rinnovo del contratto con i rossoneri.

Il portiere e il suo agente Mino Raiola chiedono infatti alla dirigenza rossonera per l’allungamento del contratto 10 milioni di euro annui: troppi per il Milan che sta temporeggiando, con la Juventus che però è alla finestra e che potrebbe ingaggiare a parametro zero Donnarumma a fine stagione.