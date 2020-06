Stagione finita per Khedira

TORINO – La Juventus perde ancora una volta il centrocampista tedesco Sami Khedira per infortunio, con la stagione del numero 6 che è già finita. Il giocatore ha rimediato una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra, e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero, che comunque lo porteranno sicuramente a saltare la parte finale di questa stagione. Ma non è finita qua, anzi. Proprio poco fa infatti sono arrivate altre pesantissime novità, pessime notizie per Sarri: Sky Sport ha dato l’annuncio! >>>VAI ALLA NOTIZIA

