Stadium: altro no per la riapertura

TORINO – La Juventus si appresta ad iniziare la nuova Serie A contro la Sampdoria, nel posticipo di domenica sera.

I bianconeri, dopo aver inoltrato al CTS la richiesta per la riapertura parziale dello stadio e dopo aver incassato il no del Comitato, ci ha riprovato chiedendo l’ammissione di 1000 persone per la prima di campionato, ricevendo un altro diniego da parte delle autorità. Esordio senza pubblico quindi per Pirlo, con la Juve che sta cercando di riportare i suoi tifosi allo stadio.