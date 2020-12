Sportmediaset – ennesimo pareggio per la Juve, ma il Milan resta ancora a +4

TORINO – Come riporta Sportmediaset, nonostante il pari contro l’Atalanta, resta invariato il distacco tra Juventus e Milan in classifica: i rossoneri, dopo il 2-2 del Ferraris, sono infatti ancora distanti 4 lunghezze.

Gap, questo, ancora colmabile per gli uomini di Pirlo, ma è necessario che i bianconeri facciano dei passi avanti: a discapito dei risultati convincenti delle altre stagioni, la Juventus ha già collezionato 6 pareggi nelle prime 12 partite di Serie A, ed è necessario dunque un cambio di rotta per ambire alla vetta in un campionato equilibrato come quello in corso.

