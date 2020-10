Spadafora: “Il mondo dello sport continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza”

TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha reso nota l’emanazione da parte del Dipartimento per lo Sport del nuovo Protocollo attuativo con alcune “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.

“Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più. Siamo ben consapevoli che con l’andare dei giorni le curve aumentano e che purtroppo potremmo trovarci di fronte a decisioni difficili. Quello che chiedo è semplicemente che attività che presentano rischi simili vengano trattate allo stesso modo.”