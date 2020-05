Spadafora: “Farò di tutto per far riprendere la Serie A, nessuno vuole chiudere come in Francia”

TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni della trasmissione “Frontiere” di Rai1, ha così commentato la possibile ripresa del campionato: “Spero che possa tornare presto la Serie A. Il comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok per gli allenamenti individuali, mentre dal 18 si potranno svolgere sedute di allenamento collettive se la FIGC approverà il protocollo. Sono fiduciso su questo scenario, ma entro fine settimana ne sapremo di più. Non posso dire se si scenderà di nuovo in campo, ma farò di tutto perchè possa accadere. Nessuno vuole chiudere come accaduto già in Francia”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<