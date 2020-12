Sorrentino: “Spero possa essere il derby dei numeri 1. Dybala indispensabile”

TORINO – L’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport ai quali ha parlato del derby di Torino in programma domani alle 18.

“Se ci mettiamo a discutere di Sirigu è finita. Negli ultimi due anni ha fatto cose incredibili, in questo avvio di stagione si è comunque espresso su buoni livelli: non si può mettere in discussione un portiere del genere. Tornerà ai suoi livelli pazzeschi.”

“Spero possa essere il derby dei numeri 1: Szczesny mentalmente ci arriva al top. Contro la Dinamo Kiev è stato decisivo: senza la parata del primo tempo forse non avremmo parlato di una vittoria così netta della Juve. Ma anche Sirigu sta bene: è in ripresa, il mio augurio è che possa giocare un buon derby. Un buon risultato può cambiare la stagione del Toro”.

“Da una parte c’è un campionissimo come Dybala, che quest’anno ha mille attenuanti: ha saltato le vacanze per curare l’infortunio, ha fatto poca preparazione, ha avuto tanti problemi, ma rimane un giocatore indispensabile. Il Toro deve temerlo. Sulla sponda granata c’è un altro campione come Belotti: i numeri parlano per lui. Non si diventa il centravanti titolare della Nazionale per caso. E’ giusto iniziare a trattarlo da campione: il suo livello è questo.”

