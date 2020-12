Solskjaer: “Pogba vuole vincere trofei, ha ambizione più di tutti nella squadra”

TORINO – Uno dei giocatori che la Juventus continua a seguire e tenere nel mirino dal momento in cui ha lasciato Torino, è il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. I bianconeri non hanno infatti mai perso le tracce del francese, continuando a seguire la sua carriera anche con la maglia dei Red Devils.

Pogba non sta però passando un grande periodo con la squadra di Manchester, tanto che a fine anno dovrebbe lasciare il club, a meno di clamorosi ribaltoni.

La Juventus continua a seguirlo, con Fabio Paratici che sta studiando il modo di riportarlo a Torino, rimanendo all’interno dei parametri economici imposti dalla società.

Nel frattempo del giocatore ha parlato il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, intervistato dai microfoni di ESPN: “Se ho qualche speranza che Pogba voglia partecipare al progetto in futuro? Sapete che qui al Manchester United c’è sempre una richiesta di trofei. Più trofei vinciamo, più i giocatori vorranno giocare per noi qui e poi bisogna alzare l’asticella. Paul è qui da un po’ di tempo e naturalmente vuole vincere più titoli. Ha un atteggiamento molto, molto buono in allenamento. Ama il calcio, è ambizioso, vuole il successo più di chiunque altro nella squadra. Sta a noi vincere i trofei e poi vedremo chi farà parte della squadra in futuro.”

Parole chiare, che lasciano quindi la palla a Pogba e la possibilità al francese di scegliere il suo futuro, che dovrebbe però essere lontano dall’Inghilterra. Su di lui ci sono la Juventus e il Real Madrid, con il procuratore Mino Raiola che ha però grandi rapporti con il presidente Andrea Agnelli, che potrebbero favorire il suo ritorno in bianconero la prossima stagione.

