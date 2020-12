Solskjaer: “Pogba? Non mi interessa cosa dicono gli agenti dei giocatori”

TORINO – Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla viglia del derby contro il Manchester City della situazione relativa a Paul Pogba.

“Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul. Ciò che mi ha deluso è l’eliminazione dalla Champions League, mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non mi influenza in alcun modo. Ho già detto il mio pensiero a riguardo.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<