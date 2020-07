Sirene spagnole per Higuain

TORINO – La Juventus sta lavorando al mercato in uscita in vista della prossima stagione, con Gonzalo Higuain sicuro di lasciare Torino.

Il Pipita infatti non rientra più nei piani di Sarri, e Paratici sta cercando di piazzarlo in qualche squadra: stando a quanto riportano i media spgagnoli, su di lui ci sarebbe l’interesse del Valencia e e del Siviglia, che sarebbero disposte a pagare i 18 milioni richiesti per lui dalla Juventus.

