TORINO – La Juventus potrebbe continuare la fase di sfoltimento della sua rosa con la cessione di Daniele Rugani.

Il difensore, che sembra l’ultimo centrale nelle gerarchie di Andrea Pirlo, potrebbe infatti essere ceduto in Inghilterra, dove avrebbe mercato: sul calciatore ci sarebbero infatti Newcastle e West Ham, come la Juventus che chiede non meno di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.