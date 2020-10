Sirene cinesi per Khedira

TORINO – Con il calciomercato europeo giunto al termine, la Juventus non è ancora riuscita a trovare una collocazione al centrocampista tedesco Sami Khedira, fuori dai piani di Pirlo e da quello della società bianconera.

Negli ultimi giorni si sarebbero mosse due società cinesi, pronte ad offrire a Khedira lo stesso ingaggi garantitogli dalla Juventus per l’ultima stagione. Il tedesco però non sembra intenzionato ad accettare, e potrebbe continuare la stagione da separato in casa.