Si tratta la rescissione di Khedira

TORINO – Fabio Paratici continua a lavorare per sfoltire al rosa a disposizione di Andrea Pirlo per la prossima stagione.

Il primo calciatore che il dirigente starebbe cercando di epurare è il tedesco Sami Khedira: il giocatore non rientra nei piani di Andrea Pirlo e della società, che sta trattando la rescissione del suo contratto in scadenza il prossimo anno. Khedira vorrebbe tutti i 7,5 milioni residui del suo contratto, con la Juventus che sta cercando un accordo per la rescissione, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.