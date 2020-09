TORINO – La Juventus continua a cercare sul mercato il suo nuovo numero 9, con il nome di Suarez sempre caldo.

Il problema che sta frenando la trattativa è quello relativo al passaporto comunitario, per il quale i tempi si stanno allungando: la Juventus non aveva previsto il protrarsi dei problemi burocratici legati alla pratica, e sta continuando quindi a vagliare gli altri attaccanti per regalarne uno ad Andrea Pirlo.