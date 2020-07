Sfida a due per Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

I bianconeri avrebbero messo gli occhi sul terzino del Chelsea Emerson Palmieri, già seguito da tempo, sul quale però ora sembra essersi interessata anche l’Inter. Il giocatore vuole tornare in Italia e il costo de cartellino, meno di 30 milioni, non spaventa le due squadre che ora aspettano una decisione del giocatore, che preferirebbe però la Milano nerazzurra vista la presenza del suo ex allenatore Antonio Conte.

