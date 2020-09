Settimana decisiva per Douglas Costa

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita, con alcuni giocatori che potrebbero essere venduti in questi ultimi giorni.

Uno di questi potrebbe essere il brasiliano Douglas Costa: il calciatore non è tra le prime scelte di Andrea Pirlo e potrebbe essere sacrificato sul mercato per arrivare a Federico Chiesa, esterno della Fiorentina seguito dalla Juventus da tanto tempo. Costa ha mercato in Premier, ma un’offerta ufficiale ancora non è arrivata nella sede della Juventus.