Serie A in crisi: tre club non pagano gli stipendi

TORINO – La Serie A si torva in grossi problemi, com i club che hanno pochi giorni per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso ed evitare penalizzazioni in classifica.

Questo però ha portato alla luce alcuni problemi, come la mancanza di soldi, legata alla mancanza di introiti per le società, se non derivanti dai diritti tv. Ieri il consiglio federale ha dato un po’ d’ossigeno al movimento, spostando il termine di pagamento dal 16 novembre al 1° dicembre perché 15 società su 20 hanno difficoltà a onorare la scadenza. Intanto però ci sono tre società di A che non hanno ancora versato l’ultimo mese della vecchia stagione, né hanno trovato accordi con i loro tesserati, e potrebbero arrivare ad avere punti di penalizzazione in campionato se non onoreranno le scadenze.