TORINO- La Lega Serie A, nella giornata di oggi, si è ritrovata in conference call per discutere del proseguimento del campionato. La volontà dei club, all’unanimità, è quella di portare a termine il campionato non appena le condizioni permetteranno di tornare in campo. Questa è la posizione della Serie A in attesa della riunione di domani con l’UEFA, dove si deciderà anche sul futuro degli Europei”.

