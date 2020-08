Serie A al via il 19 settembre

TORINO – La Lega Serie A ha stabilito dopo una lunga riunione la data d’inizio del prossimo campionato.

La Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre, con l’ultima giornata che si disputerà il 23 maggio 2021. Il campionato dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio: niente gare tra Natale e capodanno, ma ripartenza leggermente anticipata rispetto al solito. Le squadre scenderanno in campo anche il 6 gennaio, in uno dei sei turni infrasettimanali che dovrebbero essere disposti lungo tutta la stagione.

Le società di Serie A avranno 48 giorni di riposo tra la conclusione del campionato 2019/20 e l’inizio della prossima stagione, periodo che si ridurrà per le squadre che disputeranno le Coppe.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<