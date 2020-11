Sergio Ramos verso l’addio al Real: spunta la Juve

TORINO – La carriera di Sergio Ramos come bandiera e capitano del Real Madrid sembra giunta al capolinea, con il contratto dello spagnolo che scadrà a fine anno e non sembra possa venire rinnovato.

A questo punto il giocatore spagnolo si sta guardando intorno, con la Juventus interessata ad un suo possibile ingaggio a parametro zero: il giocatore chiede però almeno un triennale da 12 milioni di euro l’anno, cifra che la Juventus non è in grado di assicurargli. Le due parti potrebbero venirsi incontro, con il giocatore che potrebbe vestire bianconero.