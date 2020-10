Sergio Ramos posta con Ronaldo: “Felice di vederti amico mio”

TORINO – Il calciatore della Juventus e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha giocato ieri sera in amichevole contro la Spagna.

Ronaldo ha rincontrato ieri alcuni suoi ex compagni del Real Madrid, come testimoniato dalla foto scattata insieme a Sergio Ramos, difensore delle Merengues ed ex compagno di squadra del portoghese: “Siamo ancora qui, e c’è molto da vedere! Felice di vederti amico mio.”

Questo il messaggio del difensore, ritratto nella foto insieme a CR7 e Pepe, con la maglia del fenomeno portoghese in primo piano.