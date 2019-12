Serena: “Juve, prendi Haaland, mi ricorda Vieri. Paredes? Non una cattiva idea”

TORINO – Il mercato della Juve ogni giorno diventa più interessante, con trattative importanti molto vicine alla chiusura. L’ex attaccante Aldo Serena lo ha commentato in esclusiva a Tuttosport: “Haaland è una forza della natura, mi ricorda Bobo Vieri per fisicità ma anche agilità. E’ un grandissimo attaccante anche se ha solo 19 anni, ha già dimostrato di avere le carte in regola. E’ un ottimo finalizzatore, un punto di riferimento che sposta le difese avversare e resta freddo avanti al portiere. Con la partenza di Mandzukic potrebbe essere il sostituto ideale, anche se io lo lascerei al Salisburgo fino a fine stagione e lo prenderei a Giugno, in modo da non stravolgerlo e dargli tempo per entrare nei meccanismi di Sarri. Paredes? Non una cattiva idea. Alla Juve serve un incursore capace di fare sia il vice Pjanic che il trequartista, e lui può farlo benissimo. Fossi Paratici prenderei anche un esterno sinistro, visto che Alex Sandro è l’unico di ruolo, magari Hakimi del Borussia Dortmund che sa giocare anche a destra”.