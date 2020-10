Sconcerti: “Le parole di Pirlo non sono da allenatore della Juventus”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato intervistato dai microfoni di Calciomercato.com della partita della Juventus di ieri sera, persa dai bianconeri contro il Barcellona per 0-2.

“Le dichiarazioni di Pirlo nel dopo partita chiariscono tante cose. Provo a riassumere: “Loro sono abituati a queste partite, noi siamo in costruzione”; “i ragazzi non hanno capito che non devono correre a vuoto”; “Dybala e Kulusevski dovevano mettersi meglio in campo, abbiamo provato a stare sfalsati ma siamo rimasti troppo vicini, giocavamo tutti sulla stessa palla”; “il centrocampo? Ci sono i cicli, prima era composto da grandi giocatori internazionali, ora ci sono i giovani. Bentancur e Arthur hanno 22 anni, anche Rabiot è giovane”; “la posizione in campo la decidono i giocatori”. Queste non sono parole da allenatore della Juve, non sono proprio parole da allenatore.”