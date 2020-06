Schmeichel: “Non credo Pogba voglia lasciare lo United”

TORINO – L’ex portiere Peter Schmeichel ha parlato intervistato dai microfoni di The Express del futuro di Paul Pogba.

“Sono assolutamente convinto che voglia restare. Credo che vedremo una persona, più del giocatore che abbiamo visto un anno fa. Lo so e basta. Il modo in cui viene ritratto dai media per quello che fa e dice è una cosa, quello che fa il suo agente è un’altra. E una cosa completamente diversa è quello che vuole veramente. Voleva tornare al Manchester United, voleva tornare. E aveva, come ogni altro giocatore a quel livello nel mondo, il suo orgoglio. E non credo che voglia andarsene. Non credo proprio.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<