Sarri: “Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo disuniti, pensiamo alla Sampdoria”

TORINO – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese che ha rimandato la conquista dello Scudetto.

MOTIVAZIONI – “Negli ultimi tempi facciamo fatica, oggi abbiamo perso ordine, subito un pareggio per distrazione. Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo distratti portandola alla confusione.”

EQUILIBRIO – “È difficile in questa fase, siamo tutti stanchi, non abituati a giocare in questo periodo. Facciamo fatica, l’ordine è più importante dell’aggressività in queste situazioni. Ci dispiace aver perso, molto.”

ATTENZIONE – “Penso sia innegabile che è difficile in questo momento rimanere fisicamente efficienti per 90 minuti. Le partite sono strane, l’inerzia cambia con grande facilità. Dobbiamo imparare queste lezioni ed essere ordinati.”

CHAMPIONS – “Non ci penso, penso alla Sampdoria, dobbiamo stare sul pezzo pernil

Campionato poi penseremo alla Coppa.”

EQUILIBRIO – “È difficile tenerlo tutta la partita, la stanchezza mentale è tanta e ci porta a distrarci. Volevamo vincere a tutti i costi, ci siamo disuniti e abbiamo perso.”

PJANIC – “Ha un problema all’adduttore, e comunque non mi sembravano le sue partite queste ultime.”

ASSENZE – “Chiellini ci è mancato tutta la stagione, nel lungo periodo un difensore di questa portata e Personalità sarebbe stato utile. Ma comunque la stagione è andata così e dobbiamo andare oltre queste problematiche.”

GOL SUBITI – “Abbiamo avuto tanti rigori contro anche, per una squadra che attacca sempre è strano.”

GOL – “Abbiamo Higuain fuori, lui in condizione ci puó risolvere queste situazioni con squadre chiuse. Possiamo appellarci ai tanti infortuni, ma dobbiamo essere capaci a fare meglio anche senza alcuni giocatori.”

