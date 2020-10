Sarri verso la rescissione con la Juventus

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri sembra sia pronto a tornare in panchina, con il contratto con i bianconeri da rescindere prima di accettare un nuovo incarico.

Il tecnico e la Juventus non si sono lasciati in cattivi rapporti, e in questi giorni starebbero lavorando per risolvere il contratto con l’obiettivo di lasciare al tecnico aperte le porte per un ritorno in panchina.

Su di lui infatti ci sono la Fiorentina e la Roma, alle prese con un altalenante inizio di stagione che sta facendo dubitare le proprietà degli attuali tecnici.