Sarri: “Se avete vinto con me vuol dire che siete forti”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera il suo nono scudetto consecutivo, il 38esimo della sua immensa storia.

Al termine della gara con la Sampdoria che gli ha regalato lo Scudetto, i bianconeri hanno festeggiato in campo e negli spogliatoi, dove li aspettava Maurizio Sarri: il tecnico, al suo primo Scudetto in carriera, è stato immortalato in una diretta Instagram da Leonardo Bonucci mentre si complimentava con i suoi giocatori: “Se avete vinto con me vuol dire che siete forti”, queste le sue parole, con il tecnico che spera di sentire ancora più sua questa squadra.

