Sarri esalta Rabiot: “Sarà la grande sorpresa”

TORINO – La Juve continua la sua cavalcata in campionato. A Marassi contro la Samp ha ritrovato il primo posto in solitaria, in attesa della partita dell’Inter, grazie ai gol di Dybala e Ronaldo. Contro i blucerchiati, Sarri ha schierato ancora una volta il tridente, con un centrocampo più difensivo con Pjanic, Matuidi e Rabiot. Quest’ultimo è stato autore di una prestazione molto convincente ed è stato esaltato anche dal tecnico in conferenza stampa: “La notizia positiva è che Rabiot ha giocato tre gare consecutive, tutte ad ottimi livelli. Sta crescendo tanto sia dal punto di vista fisico che tattico. Deve ancora crescere, ma nella seconda parte della stagione sarà una grande sorpresa”.