Sarri diffidato e ammonito: non sarà in panchina con la Roma

TORINO – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è stato ammonito ieri sera durante la partita contro il Cagliari.

Il cartellino giallo ricevuto in panchina costerà una giornata di squalifica al tecnico, in quanto diffidato: Sarri non sarà così in panchina nell’ultima partita del campionato contro la Roma, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, e verrà sostituito dal suo vice Martusciello, come successo per le prime due giornate del campionato, nelle quali era malato e impossibilitato ad andare in panchina.

