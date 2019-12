Sarri: “De Ligt ha giocato tanto. Demiral? Ottimo periodo, va sfruttato”

TORINO – La Juve riprende la scia di risultati utili consecutivi interrotta dalla Lazio due settimane fa, da allora vittorie con Leverkusen e Udinese. Ieri sera è arrivato anche il successo con la Sampdoria, grazie alle reti di Dybala e Ronaldo. C’è però anche un altro calciatore che ha fatto bene: Merhi Demiral. Il turco è sceso in campo dal primo minuto per la terza gara consecutiva, offrendo ancora una volta un’ottima prestazione. A fine gara Sarri ha risposto sul dualismo con De Ligt: “Matthijs ha giocato tante partite finora e l’ho visto stanco. Merih è in un ottimo periodo di forma, va sfruttato. In campo e in allenamento ha lo stesso atteggiamento da trascinatore”.