Sarri: “Ci è mancata brillantezza, loro molto forti. Tridente? Non abbiamo perso per quello”

TORINO – La Juve esce sconfitta ancora una volta con la Lazio, sempre 3-1, perdendo però anche la Supercoppa Italia. Nel post partita Maurizio Sarri si è fermato ai microfoni di JTV e RaiSport: “A fine gara la sensazione è che siamo arrivati fuori forma, stanchi a livello mentale e fisico. Ci è mancata brillantezza, questo ha fatto la differenza. Il risultato lascia il tempo che trova perché al 90′ abbiamo avuto la chance del pareggio. Loro si sono confermati una squadra temibilissima, capace di batterci due volte su due, in un periodo di forma eccellente. Tridente bocciato? Assolutamente no, ho già detto che ci sono partite in cui possiamo permettercelo e altre no. Contro la Lazio se ti sbilanci, paghi il contropiede”.