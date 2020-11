TORINO – Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha palato in conferenza stampa per presentare la partita in programma contro la Francia questa sera.

Il tecnico ha parlato di Cristiano Ronaldo, arrivato in Portogallo con un piccolo infortunio alla caviglia, ma del tutto recuperato, come testimoniato anche dal gol messo a segno nella precedente partita, e dalle parole del tecnico: “CR7 sta bene. Mi chiedete sempre di lui…”