Samp-Juve, Ronaldo ritrova Murillo dopo l’espulsione in Champions

TORINO – Domani sera al Ferraris di Genova si giocherà Samp-Juve, sfida che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. I bianconeri, pronti a portare a casa i tre punti per restare in vetta e mettere pressione all’Inter, punteranno sui migliori. Domani ci sarà però anche la sfida nella sfida, quella tra Murillo e Cristiano Ronaldo. I due hanno un conto in sospeso risalente all’anno scorso, quando durante Valencia-Juve di Champions League, il centrale inscenò un finto schiaffo ricevuto dal portoghese che portò alla clamorosa espulsione dell’ex Real Madrid. CR7 avrà dunque l’occasione di rifarsi, questa volta in Serie A.