Samp-Juve, più Higuain di Dybala. Ancora Bernardeschi sulla trequarti

TORINO – Domani sera la Juve giocherà a Marassi contro la Sampdoria la diciassettesima giornata di Serie A. I bianconeri puntano al bottino pieno per chiudere il 2019 in vetta alla classifica. Per la sfida ai blucerchiati Sarri non recupera Szczesny che dovrebbe riposare ancora in vista della Supercoppa, in porta ci sarà Buffon. Ritornano invece Cuadrado e Pjanic dalla squalifica, mentre Bentancur non ci sarà. In difesa ritorna la coppia De Ligt-Bonucci, con Sandro a sinistra. In mediana Emre Can, Rabiot e Matuidi lottano per due maglie. In avanti niente tridente ma Ronaldo e Higuain, con Bernardeschi favorito su Ramsey per il ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE 4312: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.