Salvini: “Mondo del calcio quasi demonizzato, ci sono migliaia di posti di lavoro in ballo”

TORINO- Matteo Salvini, nel corso del programma “La Politica nel pallone”, ha parlato della situazione del calcio italiano: “Non parlo di Ronaldo e Ibrahimovic, ma nel mondo del calcio ci sono migliaia di posti di lavoro che ballano. Chiaro non ci possa essere subito un via libera, ma se qualche ministro dirà di no anche nelle prossime settimane ci sarà un altro settore in crisi. Qualcuno ha quasi demonizzato questo mondo, anche per scarsa conoscenza, ma ci sono 300.00 posti di lavoro in ballo. Invece si spara sui ricconi del pallone per non parlare dei problemi degli altri…”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<