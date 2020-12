Salvai: “Orgogliosa delle mie compagne. Abbiamo tanta consapevolezza”

TORINO – La calciatrice della Juventus Women Cecilia Salvai ha parlato intervistata dai microfoni di JTV dopo l’eliminazione della Champions League per mano del Lione.

“C’è un po’ di rammarico vista l’andata, ma la squadra ha dato tutto quello che aveva. Oggi abbiamo pagato qualcosa a livello fisico, con loro che appena trovano uno spazio libero lo sfruttano. Rimpianti personalmente pochi, sono orgogliosa delle mie compagne. Arrenderci non è nel nostro spirito. Ce lo siamo dette anche tra noi di continuare a provarci e non mollare nemmeno sull’1-0 o sul 2-0. Dovevamo continuare a fare il nostro contro la squadra più forte. Abbiamo combattuto fino all’ultimo, abbiamo patito un po’ di stanchezza. Adesso in noi c’è più consapevolezza. Siamo partite il primo anno e siamo uscite contro una squadra molto inferiore, l’anno scorso ce la siamo giocata contro il Barcellona finalista e quest’anno abbiamo tenuto botta contro le pluricampionesse d’Europa e di Francia. Questa squadra ha tanta consapevolezza e lo sta dimostrando anche in campionato”.

“Sono molto contenta quando vengo chiamata in causa, sono soddisfatta delle mie prestazioni e cerco sempre di dare il massimo. Non era facile ripartire dopo mesi di stop, e speriamo in un 2021 un po’ più sereno per tutti. La Supercoppa? Fosse per noi giocheremmo anche sabato. Gli obiettivi sappiamo bene quali sono.”

