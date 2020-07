Sabatini: “Dybala e Ronaldo come due amici che giocano in coppia”

TORINO – Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

“Partita dominata dalla Juve. Con il Lecce ero stato molto critico, perché nella prima mezz’ora secondo me i salentini avevano giocato meglio, ma ieri sera non c’è stata partita. Dybala e Cristiano Ronaldo vanno d’accordo, mi sembrano due amici che giocano in coppia; si sono messi d’accordo per giocare in sintonia e si vede. Se tu hai l’argentino, il portoghese e Douglas Costa in attacco, è chiaro che fai gol in quel modo, se invece hai Pinamonti e Favilli, è impossibile.”

“Mi sembra che il Genoa abbia data questa partita persa già in partenza, altrimenti non si spiega il motivo per cui lasci in panchina Zapata, Iago Falque, Sanabria e fai entrare Pandev nel finale. Penso che Nicola abbia voluto dosare le forze per il prossimo spareggio salvezza contro l’Udinese”.

“Dybala sta facendo un gol più bello dell’altro, quando parte in quel modo è impossibile prenderlo. Attenzione al contratto in scedenza l’anno prossimo: lui vuole il rinnovo, ma non credo che si accontenterà di pochi spiccioli.. Diventa un giocatore da 15 milioni di euro di ingaggio. Legittima come richiesta? Secondo me sì, i soldi non sono mai troppi”.

“Prima del lockdown ero convinto che la Lazio fosse favorita, perché era impostata meglio e perché, a differenza di Juve ed Inter, non aveva impegni europei. Ora è cambiato tutto; adesso, a lungo andare, a fare la differenza sarà la qualità”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<